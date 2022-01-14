Рыбопромышленники просят убрать обязательства по строительству судов в рамках инвестквот

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) просит в рамках реализации нового этапа программы инвестквот исключить обязательство по строительству судов для инвесторов, строящих комплексы по переработке рыбы. Об этом говорится в письме, направленном ассоциацией вице-премьеру, полпреду президента РФ на Дальнем Востоке Юрию Трутневу (копия есть в распоряжении ТАСС).

"Обращаемся с просьбой поручить Минсельхозу России привести законопроект в соответствие с вашим поручением о приоритетном и неотложном развитии береговой рыбопереработки, исключив необоснованное и нецелесообразное требование о строительстве рыбопромысловых судов для береговых рыбоперерабатывающих комплексов", - говорится в документе.

Как отмечают авторы письма, инвестиционная квота под строительство берегового перерабатывающего завода выделяется в первую очередь для стимулирования береговой рыбопереработки. При этом рыбохозяйственные предприятия самостоятельно решают, каким флотом вылавливать и доставлять уловы на переработку, так как условия работы береговых перерабатывающих предприятий определяются видами водных биоресурсов, объемами и сезонностью их добычи (вылова), удаленностью районов добычи (вылова) и многими другими изменяющимися факторами.

Кроме того, для стимулирования обновления флота предусмотрены отдельные меры государственной поддержки. В письме также отмечается, что состояние судостроительной отрасли не позволяет эффективно и в короткие сроки провести одновременно со строительством берегового завода строительство новых рыбопромысловых судов. "Согласно анализу, проведенному ФАНУ "Востокгосплан", состояние судостроительной отрасли не позволяет осуществлять строительство необходимого для потребностей обновления рыболовного флота количества судов", - говорится в письме.

Там также отмечается, что согласно данным Росрыболовства, с 2018 года по настоящее время заключено 55 договоров на предоставление квот под строительство рыбопромысловых судов с объемом инвестиций около 187,7 млрд рублей. Из реализуемых проектов по строительству рыбопромысловых судов построено и сдано заказчику лишь пять судов. На стадии строительства на верфях находятся 32 судна. Строительство 28 судов до сих пор не началось.

В настоящее время в строительстве задействовано шесть верфей, где в разной степени готовности находится 33 судна, 20 из которых спущены на воду. Еще 17 проектов ждут освобождения стапельных мест на заводах. При этом по строящимся судам наблюдается отставание от графиков строительства от шести месяцев до двух лет.

"Таким образом, требование по строительству судов рыбопромыслового флота в составе предприятия как имущественного комплекса может привести к существенным задержкам в реализации инвестиционных проектов второго этапа программы инвестиционных квот и станет серьезным препятствием для решения в кратчайшие сроки приоритетной стратегической задачи по увеличению объемов рыбопереработки, емкости холодильных мощностей и уходу от зависимости от переработки российских водных биоресурсов в иностранных государствах", - говорится в письме.

О документе

Законопроект разработан Минсельхозом РФ совместно с Росрыболовством в соответствии с поручениями вице-премьеров Виктории Абрамченко и Юрия Трутнева. Поправками предусматривается выделение еще 20% от общих допустимых уловов на инвестиционные квоты на Дальнем Востоке для строительства судов и рыбоперерабатывающих комплексов. Объем квот предполагается распределить в равном соотношении: 10% для строительства рыбоперерабатывающих комплексов и 10% для судов рыбопромыслового флота. Новый этап инвестквот позволит построить в том числе около 30 высокоэффективных рыбопромысловых судов и порядка 30 краболовов. Его реализация обеспечит дополнительный доход федерального бюджета в объеме порядка 200 млрд рублей, а также позволит привлечь около 300 млрд рублей в обновление производственных фондов рыбохозяйственного комплекса, напомнили в ведомстве.