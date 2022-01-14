Набиуллина считает ситуацию с ростом инфляции в мире кардинальным изменением трендов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Рост инфляции в мире является кардинальным изменением трендов. Такое мнение выразила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках сессии "Россия и мир: макроэкономические приоритеты" на Гайдаровском форуме.

"Все-таки это эпизод, краткосрочный всплеск, вызванный постпандемическими разными последствиями, или это изменение трендов? Я думаю, что это кардинальное изменение трендов", - сказала она, уточнив, что до последнего времени мир привык жить в условиях низкой инфляции.