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Гайдаровский форум
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Набиуллина считает ситуацию с ростом инфляции в мире кардинальным изменением трендов

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина Сергей Савостьянов/ТАСС
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Рост инфляции в мире является кардинальным изменением трендов. Такое мнение выразила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках сессии "Россия и мир: макроэкономические приоритеты" на Гайдаровском форуме.

"Все-таки это эпизод, краткосрочный всплеск, вызванный постпандемическими разными последствиями, или это изменение трендов? Я думаю, что это кардинальное изменение трендов", - сказала она, уточнив, что до последнего времени мир привык жить в условиях низкой инфляции.

Теги
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