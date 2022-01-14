Набиуллина: инфляция в России могла быть выше на 4 п.п. без повышений ключевой ставки

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Инфляция в РФ могла бы быть выше текущих уровней на 4 п. п. без предпринятого Банком России ужесточения денежно-кредитной политики, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках сессии "Россия и мир: макроэкономические приоритеты", организованной на Гайдаровском форуме.

"Если бы мы не делали того ужесточения политики, если бы мы оставили (ключевую) ставку как есть, конечно, инфляция была бы выше где-то до 4 п. п. И нам бы пришлось еще больше повышать ставки", - сказала она.