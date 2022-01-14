СГК инвестирует в теплоэнергетику на Алтае в 2022 году на 14% больше

БАРНАУЛ, 14 января. /ТАСС/. Инвестиции Сибирской генерирующей компании в теплоэнергетику Алтайского края в 2022 году вырастут почти на 15% и достигнут 4 млрд 200 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу. На эти средства в Барнауле заменят 32 км теплосетей, а в Бийске построят новые.

"В 2022 году вложения Сибирской генерирующей компании в Алтайском крае достигнут 4 миллиардов 200 миллионов рублей, вырастут на 14%. На эти средства в Барнауле летом переложат 32 километра тепловых сетей и реконструируют 23 центральных тепловых пункта. Еще 4 километра теплосетей отремонтируют в Рубцовске. В Бийске отремонтируют 9 километров 400 метров труб и построят еще более 1 километра тепловых сетей", - говорится в сообщении.

По данным властей, всего в ближайшее десятилетие компания намерена направить на объекты теплоэнергетики Алтайского края 8,7 млрд рублей. В прошлом году в ТЭЦ, теплосети и котельные во всех городах присутствия в Алтайском крае компания инвестировала 3 млрд 900 млн рублей. С помощью этих средств специалисты компании переложили почти 50 км коммуникаций в трех городах. На двух барнаульских и бийской ТЭЦ, а также Южной тепловой станции Рубцовска провели ремонты на 62 единицах оборудования - котлах, турбинах и генераторах. Энергетики также построили 10 км трубопроводов для подключения 30 новых объектов в Барнауле.

"Крупным проектом следующего года может стать строительство магистральной сети к речному вокзалу для обеспечения растущей там потребности в тепловой энергии", - подчеркивается в сообщении.

Сибирская генерирующая компания работает в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Туве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тыс. Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.