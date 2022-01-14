Расширенную ответственность для бизнеса по утилизации упаковки введут в 2023 году

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Отсрочек по введению расширенной ответственности производителей по утилизации упаковки не будет. Она будет внедрена в 2023 году, сообщила ТАСС вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Отсрочек точно не будет. <…> Бизнес понимает, что это неизбежно. Принцип заложен был президентом еще в послании Федеральному собранию в прошлом году: "намусорил - убери за собой", - сообщила она в кулуарах Гайдаровского форума в пятницу.

По словам Абрамченко, в настоящее время бизнес шантажирует повышением цен на товары, но этого не будет допущено.