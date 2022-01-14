ФНС запустит для бизнеса сервис по выбору ОКВЭД с 2023 года

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Специальный сервис, который позволит предпринимателям правильно определить основной вид деятельности для регистрации, будет запущен Федеральной налоговой службой (ФНС) России с января 2023 года. Об этом сообщил в пятницу председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями семейных компаний.

"Сервис заработает с 1 января 2023 года, он в активной разработке. И ФНС докладывает, что на сегодняшний день с предпринимателями они в плотном контакте", - сказал премьер-министр.

Он уточнил, что специальный сервис позволит предпринимателю правильно выбрать ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), а также автоматизировать процедуру отчетности. Мишустин также напомнил, что в зависимости от кода ОКВЭД предприниматель может претендовать на различные льготы, которые, например, вводятся для поддержки на фоне пандемии коронавируса.

Встреча премьер-министра с представителями бизнеса прошла в рамках всероссийского форума семейного бизнеса "Успешная семья - успешная Россия!", который проводит Торгово-промышленная палата (ТПП) России.