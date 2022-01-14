Мишустин: Дума скоро примет поправки о пилотном налоговом режиме для микробизнеса

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что Госдума в ближайшее время примет во втором чтении законопроект об экспериментальном налоговом режиме для небольших предприятий. Об этом он заявил в пятницу на встрече с бизнесменами на полях форума семейного предпринимательства в Москве.

"Этот вопрос был поддержан правительством. В Госдуме в первом чтении такие изменения в закон приняты, сейчас эксперты активно работают над вторым чтением, и в ближайшее время, я надеюсь, депутаты поддержат это", - сказал Мишустин, говоря о законопроекте, устанавливающем в качестве эксперимента автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) для микропредприятий.

Как отметил премьер, этот налоговый режим предполагает фактически отсутствие отчетности, "самое главное - не будет налоговой декларации". По его словам, информация о доходах предприятия будет собираться налоговой службой из третьих источников, в том числе через банки. "Мы внимательно посмотрим на результаты этот эксперимента, - сказал Мишустин. - Я понимаю, [предпринимателям] время нужно тратить на бизнес, на то, чтобы развивать его, делать научно-исследовательские изыскания, а не на отчетности и формальные процедуры". "Я надеюсь, что этот режим вам очень поможет", - обратился премьер к бизнесменам.

Мишустин также напомнил, что в Госдуму ранее был внесен законопроект, предусматривающий смягчение наказаний за незначительные административные нарушения законодательства, совершенные впервые малыми и средними предприятиями и социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО). "У нас практически вдвое будут уменьшены штрафы, а единственно возможным наказанием за совершение первого проступка будет предупреждение. Это очень важно", - сказал Мишустин, напомнив, что это не коснется видов деятельности, где может быть нанесен ущерб здоровью людей. Премьер отметил, что недочеты предпринимателями допускаются в основном "по недосмотру, а не по умыслу".

Законопроект об автоматизированной упрощенной системе налогообложения был принят Госдумой в первом чтении 21 декабря 2021 года. Документом предлагается провести соответствующий эксперимент до 2027 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Новым налоговым режимом смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, годовой доход которых не превышает 60 млн рублей, с численностью наемных работников до пяти человек. Для таких компаний налоговые органы будут брать на себя все администрирование налогов, получая всю необходимую информацию от онлайн-касс и банков, включая расчет НДФЛ для работников, если они будут получать зарплату "открыто" от работодателя. Кроме того, они будут освобождены от уплаты страховых взносов, однако налоговые ставки будут немного скорректированы.