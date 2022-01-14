Размер британского ВВП впервые превысил допандемийный уровень

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Размер британского ВВП в ноябре прошлого года впервые превысил уровень, на котором он был до начала пандемии коронавируса весной 2020 года. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе Национальной статистической службы Соединенного Королевства.

По ее данным, рост британской экономики с октября по ноябрь 2021 года составил 0,9%, что оказалось значительно выше 0,4%, которые ожидали эксперты. Таким образом ВВП оказался на 0,7% выше показателей февраля 2020 года, последнего месяца перед введением масштабных ограничений, которые значительно повредили экономике королевства.

Как отмечает статистическая служба, в ноябре прошлого года все сектора промышленности показали рост. Так, сфера услуг, отвечающая за 80% британской экономики, прибавила 0,7%. Не дождливый и довольно теплый ноябрь способствовал сектору строительства в достижении роста на уровне 3,5%, а улучшение показателей в сфере производства составило 1%.

"Экономика росла уверенными темпами в месяц перед вспышкой омикрон-штамма, а толчок получили архитекторы, представители розничных продаж, доставщики и бухгалтеры. Сфера строительства также восстановилась после нескольких месяцев со слабыми показателями благодаря тому, что доступ к сырью и материалам облегчился", - сказал ведущий экономист статистической службы Грант Фитцнер.

При этом эксперты прогнозируют, что показатели декабря будут хуже из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса "омикрон", который привел к введению новых ограничений.