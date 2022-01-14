Кабмин внес в Думу поправки, упрощающие отчетность за гранты для проектов АПК

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские власти приняли несколько мер, чтобы упростить для проектов в аграрной сфере получение господдержки и отчетность за нее. Соответствующие поправки уже внесены в Госдуму, а Минсельхоз разрабатывает специальный суперсервис, сообщил в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин во время общения с предпринимателями в рамках всероссийского форума семейного бизнеса "Успешная семья - успешная Россия!"

Один из участников встречи, работающий в сельском хозяйстве, пожаловался, что процедура сдачи отчетности для грантов забюрокрачена, от бизнеса требуется несколько комплектов заверенных документов в бумажном виде. Он задал премьеру вопрос, можно ли оптимизировать этот процесс.

"Мы сейчас внесли в Думу изменения в закон о развитии сельского хозяйства, как раз для таких вариантов, для получения господдержки, чтобы использовать как можно меньшее количество отчетности", - отреагировал Мишустин.

По его словам, теперь не нужно будет каждый раз заполнять "огромное количество форм". "Фактически на сегодняшний день то, что придумано, будет требовать от вас одну форму отчетности, - пояснил председатель правительства. - Бюрократия должна быть сведена к минимуму, и в первую очередь будет новая информационная цифровая система, которую разрабатывает Министерство сельского хозяйства".

Мишустин рассказал, что идея будет воплощена в формате суперсервиса, это позволит перевести все необходимые процедуры в электронный вид. "И я очень надеюсь, что это освободит всех вас, как вы сказали, от заполнения форм с трехкратным дублированием", - добавил премьер, заметив, что для государства это также будет важный ресурс. "Система позволит нам и мониторинг, и аналитику практически видеть онлайн", - поделился он.