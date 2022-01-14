В Бюджетный кодекс могут внести возврат в экономику собранных по бюджетному правилу денег

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Минэкономразвития и Минфин обсуждают возможность закрепления в Бюджетном кодексе РФ нормы о направлении на расходы бюджета всех средств, собранных в рамках бюджетного правила, заявил на сессии Гайдаровского форума министр экономического развития Максим Решетников.

"Если у нас по итогам 2020 года поступило 760 млрд рублей незапланированных доходов из экономики, и они обратно не вернулись, потому что у нас все незапланированные доходы шли на погашение долга, то в прошлом году мы сделали большой шаг вперед. В декабре, на основе уточненного прогноза - Минфин уточнил оценку доходов, 400 млрд рублей будут доступны, - они пошли на расходы в прошлом году и реально оказались доступны в экономике. Это важнейший шаг вперед. И нам нужно - мы обсуждаем это с Антоном Германовичем [Силуановым] - закрепить это правило в Бюджетном кодексе, чтобы у нас все без исключения деньги, которые экономика сгенерировала в рамках бюджетного правила, шли на расходы", - сказал Решетников.

На какие именно расходы направлять данные средства, следует решать уже после закрепления нормы, добавил он.

"Поскольку у нас макроэкономические показатели постоянно уточняются, у нас возникают вечные споры. Чтобы уйти от этих споров, мы предложили Минфину: давайте договоримся и запишем в Бюджетный кодекс, что все деньги, которые в рамках бюджетного правила поступают, идут в расходы. Нам очень важно, чтобы эти деньги, которые экономика сгенерировала, потом шли на расходы. Иначе получается, что у нас де-юре бюджетная политика нейтральна в рамках бюджетного правила, а де-факто она жестче, в 2020 году была значительно жестче. Может быть на 2021 год нам и не надо было дополнительного стимула, но для 2022-2023 годов это становится крайне актуально", - позже пояснил ТАСС Решетников.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.