В Росрыболовстве полагают, что резкое подорожание красной икры в РФ маловероятно

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Стоимость икры у рыбаков в 2021 году снизилась на 20-25% в результате успешной путины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

"Проблема подорожания лососевой икры заключается не только в наличии рыбы и икры. Цена у производителя с той ценой, которая реально складывается на прилавках магазинов как правило, не коррелируется. Так, в 2021 году в результате успешной путины цена на икру у рыбаков снизилась на порядка 20-25%", - сообщили в ведомстве.

По данным Росрыболовства, на начало января 2021 года оптовые цены на икру разных видов варьировались в пределах 3 600 - 3 800 руб/кг, на конец декабря 2021 года - 3 700 - 4 400 руб/кг. Как пояснили в ведомстве, данный рост связан с общемировым увеличением спроса на этот продукт. "Между тем, в конечной стоимости продукта так называемая "рыбацкая цена", то есть стоимость икры у рыбаков - это около 50%. Далее цена повышается по цепочке посредников, которые зачастую необоснованно завышают стоимость продукта", - добавили в ведомстве.

В Росрыболовстве полагают, что резкое подорожание красной икры в России маловероятно, поскольку стоимость этой продукции ограничена спросом и реальной покупательской способностью россиян.

"Сегодня большое влияние на российские цены на икру оказывает растущая продовольственная инфляция в мире. При этом наблюдается высокий спрос на икру со стороны азиатских стран. В частности, со стороны главного икорного рынка в мире - в Японии, поэтому в минувшем году поставки красной икры туда выросли, однако, это скорее повлияет на рентабельность оптового и розничного звена, чем на рост розничных цен", - считают в ведомстве.

Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков также отметил, что с конца 2021 года отмечается рост цен на икру в оптовом сегменте, несмотря на один из лучших показателей по добыче за всю историю промысла. "Однако, период максимальных продаж и активного спроса на икру - новогодние праздники - уже прошел. Традиционное посленовогоднее снижение спроса, а также нерастущие доходы населения в ближайшем будущем ограничат повышательную динамику", - считает он.

Емкость рынка икры

В Росрыболовстве также подчеркнули, что дефицита продукции из лососевых, в том числе красной икры, на российском рынке нет. В 2021 году российскими рыбаками добыто 539 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 238,74 тыс. тонн или на 80% превышает уровень 2020 года и на 8,2% больше уровня 2019 года. На Камчатке было добыто 440 тыс. тонн, что на 17% больше показателя 2019 года (выловы лососей сравниваются между нечетными и между четными годами). В 2020 году на Камчатке было добыто 191,5 тыс. тонн.

Согласно оценкам экспертов, емкость внутреннего рынка красной икры составляет около 16-17,5 тыс. тонн. При этом производство лососевой икры за январь - ноябрь 2021 года увеличилось в 2 раза, или с 11,2 тыс. тонн до 22,6 тыс. тонн. "Таким образом, объем производства красной икры покрывает все потребности внутреннего рынка. И есть возможности, в том числе, поставлять икру на экспорт", - добавили в Росрыболовстве.

Ранее газета "Ведомости" написала, что в конце 2021 года и в начале 2022 года поставщики красной икры направили розничным игрокам заявки на существенное повышение цен на свою продукцию.

Производство мяса и фарша рыб

Производство в России мяса и фарша рыб за 11 месяцев 2021 года увеличилось на 61,4% и достигло 40,7 тыс. тонн.

"По данным Росстата, производство в России продукции высокого передела - мяса рыб (включая фарш) - за 11 месяцев 2021 года увеличилось на 61,4% или на 15,5 тысяч тонн и достигло 40,7 тыс. тонн", - сообщили в Росрыболовстве.

Также за январь - ноябрь 2021 года производство филе рыбного мороженого увеличилось более чем на 23%, до 204 тыс. тонн, производство рыбы, включая филе, копченой - почти на 3 % и превысило 59 тыс. тонн, говорится в сообщении. В Росрыболовстве такой рост производства объясняют введением в эксплуатацию 21 из 24 рыбоперерабатывающих предприятий в рамках реализации программы инвестиционных квот. Сегодня новые заводы могут переработать порядка 3,3 млн тонн водных биоресурсов из добытых в 2021 году более чем 5 млн тонн.

За счет роста объемов переработанной продукции увеличились и объемы экспорта. Так, экспортные поставки рыбного филе увеличились на 38,5 тыс. тонн, до 143,8 тыс. тонн.

Сейчас перед отраслью стоит задача глобально обновить и модернизировать производственные мощности, чтобы производить конечную продукцию, отмечают в пресс-службе. В рамках инвестквот планируется построить еще 8-10 крупных рыбоперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке.