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Минфин подготовит позицию по налоговым льготам для сверхвязкой нефти к концу I квартала

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что решение об изменении налогового режима для сверхвязкой нефти будет зависеть от даты завершения сделки ОПЕК+

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Минфин к концу первого квартала 2022 года подготовит позицию министерства по налоговым стимулам для сверхвязкой нефти. Об этом ТАСС заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Гайдаровского форума.

"У нас первый квартал на выработку позиции по сверхвязкой нефти, к концу первого квартала будем выходить на решение", - сказал он.

Сазанов также отметил, что решение об изменении налогового режима для сверхвязкой нефти будет зависеть от даты завершения сделки ОПЕК+. "Пока сделка ОПЕК+ не закончена. В мае будет понимание по сделке", - добавил замминистра.

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