На конкурс "Цифровые вершины" поступило около 800 заявок

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в приветствии финалистов премии "Цифровые вершины" отметил, что в этот раз на премию поступило рекордное количество заявок - около 800, из них в финал вышли 64, сообщается в пятницу на официальном сайте правительства РФ.

"Премия "Цифровые вершины" является важным инструментом, который также помогает нам достичь этой цели. Здесь встречаются IT-разработчики и непосредственно заказчики", - сказал Чернышенко.

Он отметил, что на конкурс поступило рекордное количество заявок - почти 800, и 64 из них вышли в финал. "Приятно видеть, что 80% проектов представили региональные команды. Это решения, которые востребованы в сфере здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства", - добавил вице-премьер.

Чернышенко отметил, что лидером по количеству проектов традиционно стала Москва. Второе место заняла Республика Татарстан, а третье поделили Свердловская область и Санкт-Петербург.

Кроме этого, вице-премьер напомнил, что по поручению президента Владимира Путина правительством приняты стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. В этом году по пяти стратегическим инициативам, утвержденным Михаилом Мишустиным, запущены новые цифровые федеральные проекты.

По данным сайта премии, "Цифровые вершины" - первая национальная награда в IT-области, поощряющая лучшие отечественные решения для повышения эффективности. Ее цель - помочь лучшим отечественным разработчикам рассказать потребителям о своих преимуществах и пользе, которую они могут принести предпринимателям и государству. В номинации "Опора цифровизации" оцениваются недорогие и эффективные IT-решения от малого бизнеса, которые могли бы использовать власти регионов, федеральные органы исполнительной власти, бюджетные организации и другие структуры.