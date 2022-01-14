Эксперт: система контроля за обязательным образованием должна переходить в цифровую среду

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Государство должно последовательно переносить ту систему контроля, которая сейчас используется в сфере обязательного образования, в цифровую образовательную среду. Сейчас первые шаги в этом направлении уже делаются, заявил вице-президент по развитию группы компаний "Просвещение" Павел Зенькович на Гайдаровском форуме в пятницу.

"Государство должно, по идее, - и сейчас видно, что оно пытается это довольно последовательно сделать - перенести систему контроля за обязательной частью [образования] в цифровую. Но, мне кажется, что это нисколько не угрожает всему тому, что мы называем частным или допобразованием", - сказал он на сессии "Возможно ли гармоничное развитие частного и государственного образования в современных условиях?".

В начале дискуссии вице-президент по развитию Skyeng Макар Гончаров выразил опасения, что цифровые образовательные компании не могут строить стратегические цели на ближайшие годы из-за неопределенности относительно возможных изменений в законодательстве. "Мы на ближайшие два-три года не строим стратегических целей. Мы научились хорошо работать с тактическими целями, потому что у нас есть некая степень неопределенности, и мы всегда держим в уме, что что-то может случиться в плане регуляторной среды. Есть опасения у нас, что завтра или послезавтра что-то может случиться на законодательном уровне", - пояснил он.

При этом Зенькович отметил, что на данный момент существующие требования со стороны государства к цифровым образовательным компаниям, которые работают в сегменте допобразования, были и остаются очень либеральными.

"Я не хочу нисколько обидеть коллег, которые работают в EdTech, <…> но на самом деле большой разницы по сути между регулированием офлайна и онлайна нет. Требования и регуляторика к допобразованию гораздо более либеральные и простые. Если вы работаете в части обязательного образования, делаете контент для основной школы, это колоссальный труд, потому что он должен соответствовать колоссальному количеству требований. Все должны быть уверены, что с этим ребенок сможет сдать экзамены и поступить в вуз. <…> Поэтому, я думаю, что как в офлайне, так и в онлайне, требования к допобразованию останутся гораздо более мягкими. Никто пока не говорит, я нигде не слышал, ни о каких ужесточениях", - подчеркнул он.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.