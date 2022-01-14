На Кубани создали первый в РФ ресурс для продажи промышленных товаров от производителя

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. Власти Краснодарского края создали первый в России региональный интернет-ресурс для продвижения промышленной продукции, где потребители могут оформить заказ непосредственно у производителя, сообщили журналистам в пресс-службе администрации края в пятницу.

"Портал - новый инструмент продвижения промышленного потенциала Кубани, безопасная цифровая платформа для взаимодействия предприятий с потребителями. Его сервисы позволяют получить полную информацию о льготах и мерах господдержки производителей, преференциях для инвесторов, расширить рынки сбыта, найти новых партнеров", - приводит пресс-служба слова руководителя краевого департамента промышленной политики Ивана Куликова.

Уточняется, что на портале представлены все производимые в регионе товары. Производители могут размещать информацию о продукции бесплатно, а потребители за счет интернет-ресурса могут оформлять заказы напрямую у производителей. Также на портале представлена информация для инвесторов об инвестплощадках и промышленных парках. По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, ресурс является первым подобным в России.

Ранее сообщалось, что индекс промпроизводства промышленной продукции по итогам 2022 года планируют повысить на 4,7% по сравнению с 2021 годом, объем произведенной продукции должен составить более 400 млрд рублей.