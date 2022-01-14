Силуанов: новый план борьбы с коронавирусом будет обеспечен деньгами в полном объеме

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. План борьбы с коронавирусом в связи с распространением нового штамма "омикрон" будет обнародован правительством в ближайшее время, финансирование будет обеспечено в полном объеме, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума.

"Такой план скоро будет обнародован. Мы уложимся в те параметры бюджета, те балансы, которые мы приняли на текущий год. Мы просчитали наши финансовые возможности, которые оцениваются в текущем году, с учетом и уточненной базы прошлого года, и уточненного прогноза на текущий год. Мы в полном объеме обеспечим план деньгами", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о новом плане борьбы с коронавирусом.