Германия поддерживает постоянный контакт с США по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Германия поддерживает постоянный контакт с США по Nord Stream 2 ("Северному потоку - 2"), принимает к сведению отказ от новых санкций. Об этом заявила в пятницу журналистам представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

"Мы принимаем к сведению итоги голосования в Конгрессе", - сказала она, напомнив о том, что ФРГ выступает против любых экстерриториальных санкций. "Мы поддерживаем постоянный контакт с США по теме "Северного потока - 2", - добавила Хофман, не приведя существенных подробностей.

Сенат Конгресса США в четверг отклонил предложенный республиканцем Тедом Крузом (от штата Техас) законопроект о санкциях против "Северного потока - 2".