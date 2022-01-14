Университет Иннополис разработает блокчейн-платформу для АЗС и топливных операторов

КАЗАНЬ, 14 января. /ТАСС/. Университет Иннополис на базе первого формально-верифицированного блокчейна InnoChain разработает блокчейн-платформу для АЗС и топливных операторов, чтобы компании топливной отрасли могли контролировать операции покупки и продажи топлива по корпоративным топливным картам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Специалисты российского ИТ-вуза разработают платформу автоматизации процессов управления корпоративными топливными картами на базе технологий распределенного реестра и смарт-контрактов. Завершение проекта запланировано на июнь 2023 года", - сообщили в пресс-службе университета.

Проект реализуется при поддержке Российского фонда развития информационных технологий и содействии Межотраслевого центра трансфера технологий Университета Иннополис.

"Мы создаем общую платформу, которая станет единой базой данных для всех участников, не нужно будет ничего сравнивать и разбираться далее, где и какие данные записаны неправильно, а какие утеряны. При этом за счет использования технологии распределенного реестра мы достигнем требуемого уровня конфиденциальности и целостности данных", - передает пресс-служба слова руководителя исследовательского Центра в области систем распределенного реестра на базе Университета Иннополис Алексея Дудниченко.

По словам разработчиков, платформа решит важную проблему рынка корпоративных топливных карт - несоответствие в данных учета разных участников рынка из-за ограничений существующих традиционных централизованных технологий. Каждая сеть АЗС и топливных операторов использует собственные внутренние системы учета, и с периодичность в две или четыре недели они сравнивают данные по операциям между собой. Проблема заключается в том, что часто эти данные не сходятся, записи могут теряться или быть некорректными.