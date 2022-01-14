МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. РЖД планирует ежегодно разрабатывать новые вагоны поездов дальнего следования. Об этом сообщил в ходе Гайдаровского форума гендиректор РЖД Олег Белозеров.

"В дальнем следовании мы планируем [разрабатывать] каждый год новый вагон, который через два года будет вставать в серию с учетом новых требований. Раньше, вы, наверное, помните, вагоны менялись раз в десятилетие", - сказал Белозеров, отвечая на вопрос о целях компании до 2030 года, отметив, что в рамках создания новых технологий основной целью компании станет цифровизация процессов как внутренних, так и для пассажиров.

Также глава РЖД заявил о том, что холдинг делает все для того, чтобы движение пригородного транспорта стало еще более комфортным для пассажиров к 2030 году. Белозеров отметил, что компания старается подключать современные технологии при производстве оплаты в транспорте, экономии времени поездки, сохранению привычного графика человека в пути.

"Мне хотелось бы, чтобы пригородное движение - это была не поездка какая-то, а человек не выпадал бы из режима, чтобы он мог заниматься тем, чем считает нужным во время поездки", - сказал гендиректор РЖД.

Ранее холдинг совместно с ТМХ и Федеральной пассажирской компанией представил три концепта некупейного вагона - модульный, капсульный (или продольный) и "Елочку". Все три типа вагона были созданы как альтернатива плацкарту.

Компании берут курс на клиентоцентричность

В ходе сессии "Человек в центре всего: новая модель управления" на Гайдаровском форуме гендиректор РЖД Олег Белозеров подчеркнул, что предоставлять качественный пассажирский сервис компании помогает человекоцентричность, заложенная в концепцию развития холдинга. Он сообщил о социальной поддержке, которая распространяется на все категории сотрудников РЖД и с каждым годом наращивает темпы.

"В прошлом году, в мае, наш корпоративный университет РЖД стал лучшим мировым корпоративным университетом мира - это 200 организаций из 47 стран мира, мы лучшие. <…> У нас миллион человек, непосредственно в РЖД работает 700 тысяч, в корпоративном университете каждый год учатся более 110 тысяч человек. Я со своими коллегами, заместителями обязан проходить обучение в корпоративном университете. Нам преподают лучшие специалисты мира, обучают нас новым трендам. Мы имеем возможность обсудить, куда нам двигаться", - подчеркнул Белозеров.

Также гендиректор РЖД рассказал о том, что поддержка от холдинга должна распространяться на территорию всей страны, в том числе на Дальний Восток.

"Отдельный вопрос по Дальнему Востоку, которому мы уделяем очень много внимания - это льготная ипотека, строительство социальных объектов, спортивных [объектов], больниц, поскольку мы просто без этого не сможем выполнить свою функцию, мы не сможем перевезти людей, если не будет высококвалифицированных специалистов. Это касается всех территорий", - сказал Олег Белозеров.

В конце сессии Гайдаровского форума гендиректор РЖД заявил о том, что все параметры поставленных задач президентом и правительством РФ по объему перевозок пассажиров, грузов по всем направлениям, выполняются холдингом. "Все параметры поставленных задач президентом РФ, правительством РФ по объему перевозок пассажиров грузов по всем направлениям мы выполняем, но это заслуга прежде всего каждого конкретного человека на месте", - подытожил Белозеров.

В свою очередь первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков отметил, что власть и органы власти должны быть удобными для населения. "Мы-то знаем, какова бюрократия в нашей стране, она с советских времен была: для того, чтобы получить какую-нибудь справку, нужно в 10 ведомств сходить, пока одну [справку] получишь, другая будет просрочена - это ужасающее неудобство для людей. Сейчас, конечно, в эпоху цифровизации все это становится более доступным, более удобным. Задача государства - сделать эти услуги как можно более доступными, как можно более удобными", - сказал он.

При этом парламентарий подчеркнул, что следует стремиться принимать законы, которые прежде всего исходили бы из пожеланий граждан. "Мы это стремимся делать, я могу это сказать как представитель "Единой России". Наша программа, по сути, основана на тех почти двух миллионах предложений, которые поступали от людей", - добавил он.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным партнером форума.