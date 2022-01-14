Присутствие "Почты России" в малонаселенных пунктах РФ стоит компании 30 млрд рублей в год

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Присутствие "Почты России" в малонаселенных пунктах России обходится компании в 30 млрд рублей в год. Об этом сообщил генеральный директор "Почты России" Максим Акимов на сессии Гайдаровского форума.

"Это наша миссия - присутствовать там, где не присутствует никто, там присутствуем только мы, это нам стоит 30 млрд (рублей - прим. ТАСС) в год", - отметил он.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.