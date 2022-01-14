Росприроднадзор обсудит экологический рейтинг компаний на площадке РСПП

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Росприроднадзор составил экологический рейтинг компаний и обсудит его с компаниями на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом заявила журналистам глава ведомства Светлана Радионова в ходе Гайдаровского форума.

"Рейтинг экологический службой фактически создан. Мы создали методологию, определили компании. Сейчас обсудим на площадке РСПП, и, я думаю, опубликуем", - сказала она.

По ее словам, Росприроднадзор не торопится с публикацией рейтинга, чтобы не вступать в тяжелые дискуссии с компаниями, которые будут недовольны своим местом в рейтинге. "Мне кажется, чтобы озвучить эти данные, необходимо их обсудить и показать нашу методологию, на чем она основана, и как мы считаем", - добавила Радионова.

В июне 2021 года на экологической сессии ПМЭФ Радионова говорила, что Росприроднадзор готов публиковать в открытом доступе экологический антирейтинг компаний в противовес рейтингам ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление), которые составляются европейским рейтинговым агентством RAEX-Europe на основе оценивания экологичности, качества социальных условий и управления.

Позднее в интервью ТАСС глава Росприроднадзора уточняла, что экологический антирейтинг предприятий России будет составляться по более чем 50 критериям и обновляться раз в полгода.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.