Доходы России от экспорта электроэнергии за 11 месяцев выросли в 2,6 раза

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Доходы России от экспорта электроэнергии по итогам января - ноября 2021 года составили $1,1 млрд, что в 2,6 раза больше, чем за 11 месяцев 2020 года, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом экспортные доходы в ноябре 2021 года увеличились в годовом выражении в 3,7 раза, до $162,3 млн.

За январь - ноябрь 2021 года Россия импортировала электроэнергию на сумму $23 млн, что на 10,5% больше показателя за аналогичный период годом ранее, а в ноябре - на $1,4 млн (что почти на 18% меньше, чем годом ранее).