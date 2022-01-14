Брокеры и ЦБ могут ввести индивидуальные тесты для неквалифицированных инвесторов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Банк России и представители саморегулируемых организаций (СРО) разрабатывают новые правила для торгующих на бирже новичков. Об этом сообщили в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Предполагается, что задачи в тестах для неквалифицированных инвесторов будут индивидуальными благодаря изменению числовых значений в условиях. "Это снизит риск использования заранее известных ответов", - пояснил глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

При этом сама идея является одним из вариантов развития брокерского тестирования и пока находится на стадии обсуждения. "Данная инициатива не принадлежит НАУФОР, у нас к ней смешанное отношение. В целом, мы предлагаем другой подход - отказаться от регулирования вопросов брокерского тестирования вообще, положиться в этом на самих брокеров и на контроль за этим со стороны СРО, как это делают сейчас в отношении инвестиционного профилирования", - добавил он.

При этом, если брокеры будут замечены в таких нарушениях, как самостоятельное прохождение тестов за неквалифицированных инвесторов, ассоциация может применять соответствующие наказания, вплоть до исключения компании из СРО, также отметил Тимофеев.

В июле 2020 года Госдума приняла поправки в ФЗ "О рынке ценных бумаг", который разделяет инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных в зависимости от их опыта и объема средств на финансовом рынке. Закон нацелен защитить неопытных игроков от потерь при сделках с чрезмерно рискованными инструментами. Для получения статуса квалифицированного инвестора необходимо иметь экономическое образование, либо релевантный опыт работы, либо активы на счете суммой от 6 млн руб. или оборот по сделкам на аналогичную сумму. Неквалифицированные инвесторы в свою очередь с осени 2021 года, при покупке сложных финансовых инструментов, обязаны проходить тестирование на понимание рисков.