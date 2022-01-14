Экспорт пшеницы из России за январь - ноябрь 2021 года снизился на 10,8%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Экспорт пшеницы и меслина из России в январе - ноябре 2021 года снизился на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 29 млн 962,1 тыс. тонн, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В денежном выражении показатель вырос на 13,1% и составил $7 млрд 940,3 млн.

В ноябре экспорт российской пшеницы в натуральном выражении увеличился на 12,7% по сравнению с октябрем - до 3,189,5 млн тонн, в денежном выражении - на 14,5%, до $953,2 млн.

По данным ФТС, экспорт растительного масла из РФ в январе - ноябре 2021 года увеличился на 46% в денежном выражении и достиг $3 млрд 588,1 млн. В натуральном выражении этот показатель составил 2 млн 818,1 тыс. тонн (-14,8%).