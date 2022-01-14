Россия снизила экспорт бензина за 11 месяцев на 24,8%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Нефтяные компании России сократили объем экспорта бензина в январе - ноябре 2021 года на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 4,098 млн тонн. При этом в стоимостном выражении экспорт вырос на 13,8% - до $2,339 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В ноябре 2021 года по сравнению с октябрем доходы от экспорта выросли на 19,7% - до $230,4 млн, а физические объемы - на 16,7%, до 301,9 тыс. тонн.

Всего доходы компаний от экспорта нефтепродуктов из России в январе - ноябре увеличились на 51,9% - до $61,795 млрд, физический объем экспорта за отчетный период вырос на 2,5% - до 130,056 млн тонн.

Доходы компаний от экспорта дизельного топлива за десять месяцев текущего года выросли на 29,2% - до $23,01 млрд, а объем поставок снизился на 8,5% - до 44,352 млн тонн.