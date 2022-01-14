Экспорт легковых машин в январе - ноябре 2021 года вырос на 38,9%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Экспорт легковых автомобилей из России в январе - ноябре 2021 года увеличился на 38,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 80,8 тыс. штук, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В стоимостном выражении экспорт легковых автомобилей из РФ составил $1,3 млрд (+45,5%).

При этом в ноябре экспорт легковых машин вырос на 11,5% по сравнению с октябрем текущего года и составил 7,6 тыс. штук. В стоимостном выражении показатель составил $108,6 млн (+11,5% к октябрю).

Экспорт грузовых автомобилей из РФ в январе - ноябре 2021 года вырос на 11,1%, до 11,8 тыс. штук. В стоимостном выражении продажи увеличились на 11,2% и составили $310 млн.

При этом в ноябре экспорт грузовых автомобилей из РФ увеличился на 2% по сравнению с октябрем 2021 года, до 1,3 тыс. штук. В стоимостном выражении показатель составил $37,5 млн (+14,5% к августу).

Импорт автомобилей

Объем импорта легковых автомобилей в РФ в январе - ноябре 2021 года вырос на 46,8% в годовом выражении, до 314,5 тыс. штук. В стоимостном выражении импорт составил $7,4 млрд (+54,9%).

Непосредственно в ноябре импорт легковых машин составил 26,2 тыс. штук (-1,6% к октябрю). В стоимостном выражении показатель составил $669,5 млн (+6,7% к октябрю).

Импорт грузовых автомобилей в РФ январе - ноябре 2021 года вырос на 45,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 30,1 тыс. штук. В стоимостном выражении показатель увеличился на 99,4% - до $2,06 мрд.

Импорт грузовых автомобилей в ноябре снизился на 10,6% по сравнению с октябрем, до 2,8 тыс. штук. В стоимостном выражении показатель составил $191,8 млн (-5,9 % к октябрю).