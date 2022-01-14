Комиссия кабмина одобрила поправки об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект поправок о проведении индексации пенсии в 2022 году на 8,6%. Об этом журналистами в пятницу сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Сегодня одобрен проект поправок в рамках исполнения поручения президента России о проведении индексации пенсии в 2022 году на 8,6%", - сказал Жуков, уточнив, что после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рублей.