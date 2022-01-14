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Комиссия кабмина одобрила поправки об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%

Дом правительства РФ Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Дом правительства РФ
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект поправок о проведении индексации пенсии в 2022 году на 8,6%. Об этом журналистами в пятницу сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Сегодня одобрен проект поправок в рамках исполнения поручения президента России о проведении индексации пенсии в 2022 году на 8,6%", - сказал Жуков, уточнив, что после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рублей.

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