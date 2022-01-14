Число выявленных Росрыболовством нарушений за новогодние праздники снизилось на 7,9%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники территориальных управлений Росрыболовства за новогодние праздники провели более 2,2 тыс. рыбоохранных рейдов во внутренних водоемах России и выявили более 1,8 тыс. нарушений. Число нарушений снизилось на 7,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Росрыболовства.

"С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года инспекторы выявили 1804 нарушения законодательства в области рыболовства, сохранения водных биоресурсов и среды их обитания", - отметили в Росрыболовстве.

За новогодние праздники 2021 года в результате проведенных рейдов было выявлено 1 959 нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов и среды их обитания.

В Росрыболовстве также сообщили, что с начала 2022 года у браконьеров изъяли 2,2 тонны незаконно добытых водных биоресурсов, что на 6,5% меньше по сравнению с новогодними каникулами 2021 года. Также у нарушителей конфисковали более 3 тыс. единиц орудий лова, добавили в ведомстве.

Кроме того, во время новогодних каникул территориальные управления продолжали выдавать разрешения на добычу водных биоресурсов. В Росрыболовстве рассказали, что результате рыбаки получили почти 6 тыс. разрешений на промысел.