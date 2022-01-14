Доступ на рынок Узбекистана получили 144 производителя рыбы и мясной продукции из России

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Доступ на рынок Узбекистана получили 144 российских производителя рыбы и готовой мясной продукции. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзором проведена работа по значительному расширению перечня российских производителей животноводческой продукции для поставок на рынок Республики Узбекистан. Согласно достигнутым ранее договоренностям Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Узбекистана утвердил еще 144 российских производителя рыбы и готовой мясной продукции", - отмечается в сообщении.

Таким образом, как уточнили в Россельхознадзоре, 262 российских предприятия имеют право поставок животноводческой продукции на рынок Узбекистана.