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Доступ на рынок Узбекистана получили 144 производителя рыбы и мясной продукции из России

Как уточнили в Россельхознадзоре, 262 российских предприятия имеют право поставок животноводческой продукции на рынок Узбекистана

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Доступ на рынок Узбекистана получили 144 российских производителя рыбы и готовой мясной продукции. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзором проведена работа по значительному расширению перечня российских производителей животноводческой продукции для поставок на рынок Республики Узбекистан. Согласно достигнутым ранее договоренностям Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Узбекистана утвердил еще 144 российских производителя рыбы и готовой мясной продукции", - отмечается в сообщении.

Таким образом, как уточнили в Россельхознадзоре, 262 российских предприятия имеют право поставок животноводческой продукции на рынок Узбекистана.

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