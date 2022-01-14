GDR VK на Мосбирже падают более чем на 7%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Цена GDR компании VK (ранее Mail.ru Group) в ходе торгов на Московской бирже падает на 7,45%, до 698,4 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:54.

К 15:10 GDR VK замедлили падение и торговались на уровне 702,2 рубля за бумагу (-6,94%).

11 января VK объявила об изменении в составе совета директоров компании. Председатель правления АО "Согаз" Антон Устинов и директор юридической дирекции АО "Газпром-медиа холдинг" Дмитрий Чудаков были назначены новыми директорами в составе совета директоров компании.

В декабре 2021 года холдинг USM продал пакет акций VK (ранее Mail.ru Group) группе "Согаз". Холдинг USM владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосующих акций компании. АО "Газпромбанк" передал холдингу "Газпром-медиа" 45% компании "МФ Технологии".