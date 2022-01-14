Ректор МИРЭА: нужно стимулировать интерес у предприятий в привлечении молодых специалистов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Необходимо создавать дополнительные стимулы для роста заинтересованности российских предприятий в привлечении молодых специалистов. Такое мнение в пятницу на Гайдаровском форуме высказал ректор МИРЭА - Российского технологического университета Станислав Кудж.

"Мы прекрасно знаем, что есть такая вещь, как целевая подготовка наших студентов. И сегодня порядка 10% квот выделяется на целевую подготовку в рамках общих контрольных цифр приема. На наш взгляд, тут можно было бы увеличить это - не 10 [процентов], по ряду направлений сделать больше. Здесь очень важно, чтобы предприятия были "заинтересантами", они вовремя готовили все свои заявки, вовремя направляли необходимость и потребность в специалистах определенных групп. <…> Тут можно по-разному посмотреть, тут безусловно должны быть какие-то дополнительные стимулы для того, чтобы предприятия тоже были заинтересованы в привлечении молодых специалистов", - сказал он.

Кудж пояснил, что на сегодняшний день отсутствует информация о реальной потребности в специалистах, которые будут необходимы через четыре-пять-шесть лет. "Те работы, задачи, которые сегодня выполняет Министерство [науки и высшего образования], мы прекрасно понимаем, подготовить хорошего специалиста - это долгий процесс. Если сегодня мы это начали, через четыре года мы, в лучшем случае, увидим первые результаты. И здесь крайне важна та пассивная позиция промышленности и организаций, которые сегодня хотят получать специалиста уже полностью готового, они не хотят помогать вузам формировать те компетенции, которые им будут нужны и хотя бы предлагать через какое-то время", - подчеркнул ректор.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.