Россия в январе - ноябре 2021 года увеличила экспорт водки на 14,4%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Экспорт водки из РФ в январе - ноябре 2021 года в денежном выражении увеличился на 14,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил $146,8 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 2 млрд 143,15 млн декалитров, что на 7,2% больше, чем годом ранее.

В ноябре, по данным ФТС, объем экспорта водки из РФ в денежном выражении вырос на 9,1% по сравнению с показателем за октябрь и составил $19,1 млн. При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 283,4 млн декалитров, что на 10,1% больше, чем за предыдущий месяц.