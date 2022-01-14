Губернатор Пермского края заявил, что автобусный парк полностью обновится к концу марта

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Автобусный парк в Перми обновят до конца I квартала 2022 года, сообщил в пятницу губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы в отличие от многих городов-миллионников, хотя я всем желаю успехов в развитии, обновили на 70% подвижной состав автобусов, и в I квартале 100% автобусного парка в Перми будет со сроком эксплуатации не более трех лет" - сказал губернатор.

Он добавил, что было закуплено 20 вагонов трамваев и подана заявка на получение инфраструктурного кредита, благодаря чему планируется закупить порядка 50 вагонов. Это позволит практически полностью обновить весь подвижной состав и отреконструировать 50 км трамвайных путей.

В рамках проекта "Компактный город" планируется строительство около 30 высоких платформ между Пермью и городами-спутниками. В настоящее время запущена "Ласточка" до соседнего города Краснокамск, с которым в современной истории России не было железнодорожного сообщения, добавил Махонин.