Киев и Баку договорились об укреплении связей в энергетике, торговле и сельском хозяйстве

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Украина и Азербайджан подписали шесть двусторонних документов в сферах сельского хозяйства, энергетики и торговли. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

"Результат встречи - подписанные шесть документов в сфере сельского хозяйства, энергетики и торговли", - сказал он.

Кроме совместной декларации президентов, подписано соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в сфере безопасности пищевых продуктов, меморандумы о взаимопонимании по вопросам экстренного взаимодействия в двусторонней торговле и о сотрудничестве в аграрной сфере.

"Нафтогаз Украины" и государственная нефтяная компания Азербайджана подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики. Подписаны также документы о сотрудничестве в сфере земельных отношений, управления землями государственной собственности и государственного земельного кадастра.

По словам Зеленского, стороны обсудили также перспективы "новых взаимовыгодных проектов в сфере инфраструктуры и приватизации", а также развитие транзитных перевозок и сотрудничество в авиационной отрасли.

Мир в Черноморско-Каспийском регионе

Лидеры стран подтвердили стремление обеспечить мир в Черноморско-Каспийском регионе и за его пределами, заявил Зеленский.

"Мы подписали декларацию, в которой выразили готовность предоставлять обоюдную поддержку суверенитету, территориальной целостности наших государств <...>, совместно противодействовать гибридным угрозам, а также стремление обеспечить мир и стабильность в Черноморско-Каспийском регионе и за его пределами", - сообщил президент. "Эти и ряд других позиций декларации свидетельствуют о единстве и близости наших взглядов на многие вопросы и вызовы как регионального, так и глобального измерений", - добавил он.