МСП Тверской области получили в 2021 году займы и поручительства на сумму 1,1 млрд рублей

ТАСС, 14 января. Фонд содействия предпринимательству Тверской области в 2021 году выдал займы и поручительства малым и среднем предпринимателями (МСП) на общую сумму более 1,1 млрд рублей. Этот показатель является рекордным за все время работы Фонда, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В 2021 году Фонд содействия предпринимательству Тверской области оформил займы на более 619 млн рублей, поручительства - на 534 млн рублей. Это рекордные суммы за все годы работы фонда", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2021 году в фонде внедрены новые кредитные продукты, по некоторым из действующих были снижены процентные ставки. Например, займы для самозанятых стали выдавать со ставкой 1% годовых, а кредиты вновь зарегистрированным предпринимателям - под 2% годовых. "Главная задача правительства Тверской области - предоставление условий для развития бизнеса, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Чем больше успешных предпринимателей - тем крепче экономика нашего региона", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Всего за 13 лет работы регионального Фонда содействия предпринимательству его услугами воспользовались около 2 тыс. субъектов МСП. Оформлено займов на общую сумму 2,6 млрд рублей, обеспечено поручительством кредитов на 9,7 млрд рублей.