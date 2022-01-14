Число безработных в Вологодской области уменьшилось за два года в 3,6 раза

ВОЛОГДА, 14 января. /ТАСС/. Численность безработных в Вологодской области снизилась за 2020-2021 годы в 3,6 раза - до порядка семи тысяч, сообщила пресс-служба губернатора области.

"Совместными усилиями был разработан антикризисный план по поддержке экономики и рынка труда на 2020-2021 годы. Общая стоимость его мероприятий составила более двух миллиардов рублей. По словам специалистов, в том числе благодаря реализации плана численность безработных в регионе снизилась в 3,6 раза. На сегодня она составляет более семи тысяч человек", - говорится в сообщении по итогам подписанного в пятницу нового соглашения между правительством, профсоюзами и предпринимателями региона.

Кроме того, в прошлом году правительством области было принято решение увеличить заработную плату работникам бюджетной сферы на 10%. В этом году данная мера также продолжена. На эти цели предусмотрено 3 млрд рублей.

Впервые трехстороннее соглашение было подписано без протокола разногласий. Оно направлено на совершенствование социально-трудовых отношений, стабилизацию ситуации на рынке труда, повышение эффективности экономической политики. "Мы многое сделали, чтобы пункты были выполнены нами в условиях предыдущего подписанного соглашения, несмотря на сложнейшие условия пандемии, в которых живем уже два года <…>. За счет эффективного взаимодействия мы сумели сохранить уровень занятости, работоспособность наших крупных предприятий, малого и среднего бизнеса", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.