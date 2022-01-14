Реальный эффективный курс рубля в декабре вырос на 0,3%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в декабре 2021 года вырос на 0,3% по отношению к показателю за предыдущий месяц, а за 2021 год увеличился на 9%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В годовом выражении за четвертый квартал 2021 год реальный эффективный курс рубля вырос на 8,7%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в декабре снизился на 1,2% по сравнению с ноябрем, а за 2021 год - на 0,6%. При этом курс рубля к евро не изменился к ноябрю, за 2021 год снизился на 2,2%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.