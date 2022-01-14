Международные резервы России в декабре выросли на 1,31%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/.Международные резервы РФ на 1 января 2022 года составили $630,627 млрд, что на 1,31% (или на $8,126 млрд) выше показателя на начало декабря, говорится в сообщении ЦБ.

На 1 января 2021 года международные резервы РФ составляли $595,774 млрд.

За отчетный месяц валютные резервы выросли на 1,59% - до $497,557 млрд. Стоимость монетарного золота выросла на 0,25% и составила $133,07 млрд.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.