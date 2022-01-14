Силуанов заявил, что экономика России выдержит все ограничения со стороны Запада

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российская экономика сможет выстоять в случае введения обсуждаемых сейчас на Западе ограничений. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью РБК в рамках Гайдаровского форума.

"Мы знаем целую линейку ограничений, которые сейчас обсуждаются. Они все, конечно, негативно влияют на экономику и финансы и так далее. Я сейчас говорю про финансовую ситуацию, про долговые темы, которые обсуждаются, - сказал он, - В целом мы, хочу сказать, что выдержим и те ограничения, которые сегодня обсуждаются".

"Но я думаю, что до этого не должно доходить дело", - подчеркнул министр.

Пик пройден

Министр финансов заявил о том, что пик инфляции в России пройден.

"На наш взгляд, мы прошли этот пик инфляции, и должны были пройти. Потому что, начиная с текущего года, мы привели бюджетную политику в соответствие с нормальным уровнем, у нас нет дополнительных бюджетных стимулов разогревать экономику", - сообщил он.

Экономика России выдержит все обсуждаемые сейчас ограничения со стороны Запада - Силуанов.

Социальная поддержка

Все запланированные в текущем году меры социальной поддержки граждан будут выполнены государством, заявил глава Минфина.

"В этом году меры социальной помощи, которые запланированы государством, будут, безусловно, выполнены", - сказал он.