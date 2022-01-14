Импорт мяса в Россию за 11 месяцев упал на 17,1%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Импорт мяса в Россию в январе - ноябре 2021 года снизился на 17,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 202,8 тыс. тонн, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В денежном выражении показатель упал на 6,9% - до $805,4 млн.

Импорт свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период вырос на 3,8% - до 220 тыс. тонн, при этом в денежном выражении показатель увеличился на 25,5% - до $372,3 млн.

Импорт свежей и мороженой рыбы вырос на 10,6% в натуральном выражении - до 383 тыс. тонн, а в стоимостном выражении рост составил 17,5%, до $1,176 млрд.