"Почта России" откроет 80 новых отделений в больших городах в 2022 году

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Почта России" откроет 80 новых почтовых отделений в больших городах России в 2022 году. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Акимов на сессии Гайдаровского форума.

"Нам не хватает точек контакта в больших городах, нам надо и обновляться, и диверсифицировать способы общения с клиентом. В этом году мы откроем 80 новых традиционных отделений в больших городах и отремонтируем 800", - отметил он.

Акимов отметил, что также будут открыты почтовые точки нового типа - пункты выдачи посылок. "Первую такую сеть мы развернем вместе с AliExpress, на этот год наметили открытие 2 000 точек", - добавил Акимов.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.