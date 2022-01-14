Первый зампред ЦБ Сергей Швецов покинет должность с 21 марта

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Первый зампред Банка России Сергей Швецов покинет должность с 21 марта 2022 года в связи с решением продолжить карьеру вне ЦБ, говорится в сообщении регулятора

"Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 21 марта 2022 года", - отмечается в сообщении.

Кроме того, с 25 января свой пост покинет заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин, он также принял решение продолжить карьеру вне ЦБ. Кроме того, зампред ЦБ Владимир Чистюхин, занимавший этот пост с 2014 года, с 17 января назначен первым заместителем председателя Банка России. Директор департамента страхового рынка Филипп Габуния с 17 января займет пост заместителя председателя Банка России.