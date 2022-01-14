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На должность главы АСВ представят кандидатуру первого зампреда Мельникова

На должность главы АСВ будет представлена кандидатура первого зампреда Мельникова - агентство.

Россияне в 2021 году взяли рекордные 640 тыс. льготных ипотек на 1,6 трлн рублей
Рост кредитования связан с благоприятными условиями для ипотеки, сообщили в ДОМ.РФ
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