Экспорт плоского проката из России за ноябрь сократился на 31,9%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Объем экспорта российского плоского проката из железа и нелегированной стали в ноябре 2021 года снизился в денежном выражении на 31,9% по сравнению с октябрем и составил $558,5 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В натуральном выражении экспорт проката сократился на 30,2%, до 603,1 тыс. тонн.

За январь - ноябрь 2021 года экспорт этого вида продукции из России удвоился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в денежном выражении - до $6,79 млрд, в натуральном выражении рост составил 14,2%, до 7,94 млн тонн.

Экспорт полуфабрикатов из железа или нелегированной стали в ноябре 2021 года сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 23,4% в денежном выражении - до $356,2 млн, в натуральном выражении - на 24,5%, до 506,7 тыс. тонн. За 11 месяцев 2021 года экспорт этого вида продукции вырос на 90,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в денежном выражении, до $8,23 млрд и на 16,5% в натуральном выражении, до 13,62 млн тонн.

Экспорт передельного и зеркального чугуна в чушках, болванках или прочих первичных формах в ноябре увеличился в денежном выражении на 20,7% по сравнению с предыдущим месяцем, до $190,1 млн и на 31,5% в натуральном выражении, до 342,6 тыс. тонн. За 11 месяцев 2021 года экспорт этого вида продукции вырос на 77,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в денежном выражении, до $1,81 млрд, в натуральном выражении - на 8,5%, до 3,59 млн тонн.

Экспорт железных руд и концентратов, включая обожженный пирит, в ноябре увеличился на 17,6% по сравнению с предыдущим месяцем в денежном выражении - до $410,4 млн, в натуральном выражении на 18,6% - до 2,43 млн тонн. За 11 месяцев 2021 года экспорт этого вида продукции вырос на 90,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в денежном выражении, до $3,3 млрд, но сократился на 5,1% в натуральном выражении, до 22,03 млн тонн.

С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России действовали пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Пошлина состояла из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывался в долларах за тонну.