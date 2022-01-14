МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. РЖД ожидает роста погрузки в январе, несмотря на то, что уже в начале месяца компания столкнулась с проблемой выгрузки со стороны грузополучателей. Сейчас погрузка во внутреннем сообщении уже увеличилась на 4%, говорится в сообщении РЖД со ссылкой на данные, которые привел замглавы РЖД Алексей Шило на встрече с участниками рынка грузовых перевозок.

По его словам, всего за первые 12 дней холдинг недосчитался 1,2 млн тонн груза.

"За первые 12 дней января из-за проблем с выгрузкой на стороне грузополучателей РЖД не досчитались 1,2 млн тонн грузов, а это почти 1,3 млрд рублей провозных платежей, - отмечается в сообщении компании. - Чтобы избежать срыва экспортных поставок, [первый замглавы РЖД] Сергей Кобзев предложил грузовладельцам совместно с РЖД и портовиками определять очередность подачи вагонов со своими товарами для выгрузки. <...> Несмотря на потери по экспорту, в целом в январе РЖД ожидает дальнейший рост погрузки", - заявили в холдинге.

В январе РЖД ввели 17 вынужденных ограничений на погрузку в некоторых морских терминалах и припортовых нефтебазах из-за образовавшихся заторов. В холдинге отметили, что коллапс произошел потому, что в очередях на выгрузку скопилось слишком много поездов. Среди основных причин снижения выгрузки компания указала неисправности перегрузочного оборудования, неготовность к работе со смерзшимся грузом, переполнение складских емкостей из-за задержек подхода флота.

"В декабре на сети РЖД ежедневно грузилось на 800 вагонов больше, чем выгружалось. Тенденция сохранилась и в самом начале января, что привело к общему недогрузу", - пояснили в компании.