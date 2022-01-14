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Сергей Швецов может возглавить набсовет Мосбиржи

Сергей Швецов может возглавить набсовет Мосбиржи в случае его поддержки набсоветом - Вьюгин.

Экс-президент Молдавии раскритиковал решение Нацбанка повысить ставку кредитования
Впервые в истории Молдовы объем нетто-кредитования бизнеса стал отрицательным
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