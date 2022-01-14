Экс-президент Молдавии раскритиковал решение Нацбанка повысить ставку кредитования

КИШИНЕВ, 14 января. /ТАСС/. Решение Национального банка Молдавии на 2% повысить стоимость кредитов в условиях нарастающего кризиса приведет к катастрофическим последствиям для экономики. Такое мнение высказал в пятницу почетный лидер Партии социалистов Молдавии, экс-президент республики Игорь Додон.

"На фоне галопирующего роста тарифов и цен повышение ставки - это удорожание кредитов и еще больший рост цен. Это ударит по бизнесу", - написал в своем телеграм-канале Додон, который в прошлом был вице-премьером и курировал экономические вопросы. Он указал, что объем законтрактованных бизнесом кредитов в этом году и так рекордно снизился до 32 млрд леев (около 1,6 млрд евро).

"Впервые в истории Молдовы объем нетто-кредитования бизнеса стал отрицательным. Объем депозитов компаний в банках больше, чем объем кредитов", - отметил бывший глава государства. По его словам, повышение ставок не только ударит по бизнесу, который и так находится в тяжелом положении, но и гражданам, которые будут вынуждены платить еще более высокие проценты по взятым ранее кредитам. Он предупредил, что решение Нацбанка ударит и по правительству, которое в кризисный год вынуждено активно кредитоваться на внутреннем рынке, выпуская казначейские ценные бумаги.

"Для обуздания инфляции есть другие механизмы, а Нацбанк борется с бизнесом и гражданами, действуя по указке Международного валютного фонда", - считает Додон. Он пообещал, что в ближайшие дни социалисты предложат ряд шагов, направленных на обуздание цен и инфляции, в надежде на то, что власть примет их во внимание в интересах людей.