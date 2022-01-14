Новый российский фонд Global Impact Alliance поможет ученым ускорить реализацию проектов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Новый российский благотворительный эндаумент-фонд Global Impact Alliance поможет молодым ученым быстро получать средства на реализацию их проектов. Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор фонда Александр Смирнов.

Основателем фонда является гендиректор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин. Как отмечается на сайте организации, Global Impact Alliance - благотворительный эндаумент-фонд, который обеспечивает финансовой, юридической, организационной и информационной поддержкой научные команды, их прорывные разработки и исследования, соответствующие целям устойчивого развития ООН.

"Сложилось четкое понимание о том, что для научных проектов, особенно на начальном этапе, колоссально важна именно скорость. Скорость от того момента, когда идея появилась, и до ее реализации. И вот тут есть большая концептуальная проблема в том, что научные проекты - это как раз наоборот, не скорость, а это дорогие и очень долгие проекты. <...> Вот для этого и был создан Global Impact Alliance, чтобы молодым и крутым коллективам с горящими глазами помогать быстро и эффективно получать средства на реализацию их проектов, чтобы они могли быстро запустить и протестировать свои гипотезы", - сказал Смирнов.

Он пояснил, что, например, реализация проекта в биомедицинской сфере - это 7-8 лет до момента выхода на рынок. И на начальном этапе проекты мало кто хочет быстро и эффективно поддерживать. "Существует ряд каких-то грантовых научных программ, но они сложные, к заявкам нужно долго готовиться. Для небольших коллективов, которые еще не имеют глубокого опыта реализации грантовых проектов, очень сложно подготовить такие грантовые заявки, и им было бы намного проще привлечь какой-то частный грант или приз от фонда", - отметил Смирнов.

По его словам, фонд рассматривает комплексную поддержку, поскольку речь идет о проектах начального уровня. "Мы хотим максимально помогать какой-то своей ресурсной поддержкой, сопровождать какими-то консультациями и так далее для того, чтобы проект не просто получил средства и дальше не понимал, как их расходовать, а как раз получал бизнесовую поддержку и советы, куда можно приложить свои усилия", - рассказал директор Global Impact Alliance.

Сейчас фонд планирует к запуску первый конкурс по трем ключевым направлениям: антибиотикорезистентность, технологии здорового долголетия и комплекс искусственных решений для моделирования взаимодействия молекул для создания лекарственных препаратов при помощи IT-сервисов. "В России не так много фондов, которые сконцентрированы на поддержке научных проектов. Существует большое число фондов, которые помогают детям и инвалидам. Нам хотелось, скажем так, затронуть такую незащищенную группу - это молодые ученые, которые еще не понимают, как развивать свои проекты", - подчеркнул Смирнов.