В Подмосковье на сферу культуры в 2022 году направят более 5,7 млрд рублей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Объем финансирования сферы культуры в Московской области в 2022 году составит свыше 5,7 млрд рублей. Это на 600 млн рублей больше, чем в прошлом году, сообщила в пресс-служба Министерства культуры Московской области.

"Сферу культуры Московской области в 2022 году планируется профинансировать более чем на 5,7 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом объем выделенных средств вырос более чем на 600 млн рублей. Основная часть расходов пойдет на развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что также средства будут направлены на развитие музейного дела, укрепление материально-технической базы учреждений, улучшение профессионального образования в сфере культуры и библиотечного дела.

"Еще одно важное направление - ремонтно-реставрационные работы. Их в 2022 году планируется провести в Государственном музее-заповеднике "Зарайский кремль", Серпуховском историко-художественном музее, Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина и четырех объектах культурного наследия, находящихся в ведении муниципалитетов", - добавили в пресс-службе.