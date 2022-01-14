Франция не видит смысла в переговорах по ядерной программе Ирана без перспектив

ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Продолжение переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе не имеет смысла, если нет перспективы прогресса в ближайшее время. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи глав МИД Евросоюза, которая завершилась в Бресте на западе Франции.

"Не о чем больше вести переговоры, если ничего не происходит. Ни чтобы предотвратить доступ Ирана к ядерному оружию, ни чтобы Иран смог получить пользу от снятия санкций. Если не будет ускорения [прогресса на переговорах], не будет и снятия санкций", - сказал Ле Дриан.

Глава французской дипломатии выразил мнение, что нынешние переговоры в Вене продвигаются "чересчур медленно для достижения результата". По его словам, проблему представляет достаточно быстрый прогресс иранских ученых в разработках в ядерной сфере, а также медлительность иранских властей в принятии предложений, выдвигаемых на переговорах.

"Сейчас уже не обсуждается заключение договоренности в ближайшие недели или даже месяцы. Выбор стоит между максимально быстрым восстановлением СВПД или перезапуском кризиса с распространением [ядерного оружия] со стороны Ирана", - пояснил министр.

3 января в австрийской столице возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является воссоздание СВПД в первоначальном виде и возвращение США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения и завершить его к началу февраля.